Roma, 29 mar. (LaPresse) – “Noi ci focalizziamo su quello che la Russia fa non su ciò che dice. Ci atteniamo ai fatti”. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, parlando da Rabat. “Dobbiamo capire se la Russia sta cercando di prendere tempo per raggruppare le truppe, non lo sappiamo”.

