Washington (Usa), 29 mar. (LaPresse) – Joe Biden torna a definire ‘dittatore’ Vladimir Putin. “Un dittatore deciso a ricostruire un impero non cancellerà mai l’amore di un popolo per la libertà”, scrive sulla sua pagina personale Twitter il presidente americano. “La brutalità non ridurrà mai la volontà di essere liberi. L’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia”, aggiunge.

