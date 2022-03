Milano, 29 mar. (LaPresse) – Nel colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il priemier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Boris Johnson “i leader hanno convenuto che non ci può essere nessun allentamento della determinazione occidentale fino a quando l’orrore inflitto all’Ucraina non sarà terminato”. Lo rende noto Downing Street. I leader hanno inoltre deciso “di rimanere in stretto contatto”.

