L’Aia (Olanda), 29 mar. (LaPresse/AP) – Il governo olandese sta espellendo 17 ufficiali dell’intelligence russa, definendo la loro presenza una “minaccia alla sicurezza nazionale”. Il ministero degli Esteri ha affermato che l’ambasciatore russo è stato convocato oggi e ha detto che gli ufficiali, che erano accreditati come diplomatici, sarebbero stati allontanati dal Paese. Il ministero afferma di aver preso la decisione per motivi di sicurezza nazionale: la “minaccia dell’intelligence contro i Paesi Bassi rimane alta. L’attuale atteggiamento della Russia in un senso più ampio rende indesiderabile la presenza di questi ufficiali dell’intelligence”. Il governo ha affermato di aver preso la decisione in consultazione con “un certo numero di paesi che la pensano allo stesso modo”, citando espulsioni simili da parte di Stati Uniti, Polonia, Bulgaria, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania e Montenegro.

