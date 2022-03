Los Angeles (California, Usa), 29 mar. (LaPresse) – Will Smith si è scusato con Chris Rock per averlo schiaffeggiato durante la cerimonia degli Oscar. L’attore premiato per la sua interpretazione in ‘King Richard’ è tornato sulla vicenda con un post su Instagram. “La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento è stato inaccettabile e imperdonabile”, ha scritto Smith. “Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era, per me, troppo da sopportare e ho reagito emotivamente”. “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris”, ha proseguito. “Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata