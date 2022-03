Roma, 29 mar. (LaPresse) – “Con il Patto destiniamo al Comune di Napoli un miliardo e 231 milioni di euro in vent’anni. Contribuiamo in modo significativo al risanamento dei conti del Comune e, come spiegato dal Sottosegretario Garofoli, leghiamo i pagamenti al conseguimento di alcuni obiettivi. I Comuni sono al centro della prospettiva di sviluppo che abbiamo per l’Italia. Il Governo vuole metterli in condizione di poter programmare con maggiore serenità la crescita delle loro comunità.”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione della firma del Patto a Napoli.

