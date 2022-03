Milano, 29 mar. (LaPresse) – La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale: Marc Marquez non prenderà parte al Gran Premio di Argentina della MotoGp, in programma questo weekend. Lo comunica il Team Repsol Honda, spiegando che il pilota spagnolo “ha già mostrato miglioramenti molto positivi con la sua diplopia dopo la visita all’Hospital Clínic del Dr. Sánchez Dalmau”, ma non tali da permettergli di correre in Argentina.

