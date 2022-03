Tel Aviv (Israele), 29 mar. (LaPresse) – Sale a cinque il numero di persone uccise in una sparatoria avvenuta nella città di Bnei Brak, vicino a Tel Aviv, in almeno due luoghi diversi. Una persona è gravemente ferita. Lo riferiscono i media locali. Secondo la prima ricostruzione, due uomini armati hanno aperto il fuoco a Ramat Gan dove hanno ucciso quattro persone. Quindi si sono trasferiti in un secondo luogo nella stessa città dove hanno ucciso altre due persone e poi in un terzo luogo a Bnei Brak. Uno degli uomini armati è stato neutralizzato mentre l’altro è sotto custodia della polizia.

