Tel Aviv (Israele), 29 mar. (LaPresse) – Il responsabile dell’attacco nel quale sono morte cinque persone a Bnei Brak, vicino a Tel Aviv, sarebbe un palestinese proveniente dalla Cisgiordania. Lo riferiscono i media locali, citando fonti della sicurezza. Un video amatoriale trasmesso dalle emittenti televisive israeliane mostra un uomo vestito di nero puntare un fucile d’assalto per strada. Testimoni hanno detto che l’uomo ha iniziato a sparare ai balconi degli appartamenti e poi alle persone per strada e in macchina. L’attentatore è stato poi neutralizzato dalle forze di sicurezza. Altre due persone sono state successivamente arrestate con l’accusa di complicità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata