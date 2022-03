Roma, 29 mar. (LaPresse) – “Se chiederò a Draghi di tenere le spese militari fuori dal Def? Non mi aspetto nel Def fughe in avanti di cui si è parlato nei giorni scorsi. Il governo non può non ascoltarci. Abbiamo il dritto di farci ascoltare, rappresentiamo una parte importante del paese che la pensa come noi”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine della riunione plenaria dei Comitati politici e tematici del Movimento.

