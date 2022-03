Bruxelles, 29 mar. (LaPresse) – Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema ha avviato una revisione continua del vaccino contro il Covid-19 Hipra. Questo vaccino a base di proteine è stato sviluppato dalla spagnola Hipra Human Health S.L.U. come vaccino di richiamo per gli adulti che sono già stati completamente vaccinati con un diverso vaccino Covid-19. La decisione del comitato di avviare la revisione continua – scrive l’Agenzia europea per i medicinali in una nota – si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio e di studi clinici sugli adulti. Gli studi clinici hanno confrontato la risposta immunitaria al vaccino con quella osservata con il vaccino mRna di Pfizer. I risultati preliminari suggeriscono che la risposta immunitaria con il vaccino Hipra può essere efficace contro il Covid, comprese le varianti preoccupanti come Omicron.

