Bruxelles, 28 mar. (LaPresse) – “Non abbiamo bisogno di un sistema di ricollocamento, perché le persone che verranno, in un certo senso, si trasferiranno da sole. E se ci sono squilibri, se ci saranno più persone nei posti e dobbiamo aiutarle a muoversi, allora faremo in modo che ciò avvenga in una piattaforma di solidarietà che permetta la condivisione della responsabilità all’interno della famiglia. Quindi non siamo in un sistema di ricollocamento legale ma di ricollocamento efficace e volontario che funzioni per tutti”. Così il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, al suo arrivo al Consiglio Ue straordinario Affari interni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata