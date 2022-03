Roma, 28 mar. (LaPresse) – La Nato non persegue un ‘regime change’ a Mosca. A ribadirlo in un’intervista alla Ard è il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Non è un obiettivo della Nato”, le sue parole. Scholz ha invece ribadito come la priorità sia quella di trovare un accordo per porre fine alle azioni militari.

