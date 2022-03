Bruxelles, 28 mar. (LaPresse) – “Stiamo facendo fronte a una situazione senza precedenti, da quando la guerra in Ucraina è scoppiata abbiamo un numero di profughi cinque volte maggiore di quello della guerra in Jugoslavia, tre volte tanto quello dei rifugiati venuti dalla Siria. Ma sono molto orgoglioso perché, nonostante questo esodo senza precedenti, l’Ue ha fornito, in tempi record e all’unanimità, uno status generalizzato di protezione per tutti”. Così il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, al suo arrivo al Consiglio Ue straordinario Affari interni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata