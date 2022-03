Roma, 28 mar. (LaPresse) – “Subito dopo otto giorni dallo scoppio della Guerra la comunità di ‘Nuovi Orizzonti’ si è adoperata andando al confine con la Polonia per una prima missione umanitaria seguita poi da altre. La fondatrice Chiara Amirante ha aperto tutte le comunità! Abbiamo da subito offerto cibo e riparo a 89 donne e bambini abbiamo accolti nelle nostre strutture in Italia e all’esterno, provvedendo poi al ricongiungimento parentale, alle case famiglia e altri tenendoli nelle comunità. Abbiamo 200 posti attivati in poco tempo”. Così Davide Banzato, assistente spirituale dell’associazione ‘Nuovi Orizzonti’, in collegamento a ‘Che tempo che fa’, ieri su Rai3.

