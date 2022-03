Roma, 28 mar. (LaPresse) – “L’operazione militare speciale in corso è stata solo una risposta ai passi criminali di Kiev in relazione alle repubbliche di Donetsk e Lugansk. L’obiettivo della Russia non è quello di rovesciare le autorità ucraine, come stanno cercando di presentare in Occidente, ma la protezione delle persone dal genocidio, la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina”. Lo ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Nikolai Patrushev, lo riporta Ria Novosti. Secondo il rappresentante di Mosca “le truppe russe non stanno bombardando città e civili, ma solo le infrastrutture militari dell’Ucraina con armi di alta precisione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata