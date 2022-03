Trieste, 28 mar. (LaPresse) – Occorre fermare “questo ritorno alla prepotenza della guerra che, se non trovasse ostacoli, non si fermerebbe ma produrrebbe una deriva angosciosa di conflitti che potrebbero non trovare limiti. Occorre fermarla ora, subito”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli studi di Trieste, parlando del conflitto in Ucraina.

