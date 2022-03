Lucca, 28 mar. (LaPresse) – “Dobbiamo mettere in campo un patto nazionale di tutte le forze politiche per scongiurare la terza recessione in un decennio di vita italiana”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, oggi a Lucca per sostenere la candidatura a sindaco di Francesco Raspini. “Oggi – ha aggiunto Letta – ci sono purtroppo prospettive preoccupanti per via di una guerra drammatica voluta da Putin, guerra che continua con effetti che possono portare a una recessione violenta”.

