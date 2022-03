Milano, 28 mar. (LaPresse) – Le notizie secondo cui potrebbe essere preparato un colpo di stato in Russia, così come la “scomparsa” del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, sono false e “assurdità”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista con i media serbi, citato da Interfax. “Non voglio commentare sciocchezze. Perché questa è proprio un’assurdità che stanno diffondendo i servizi speciali dell’Ucraina”, ha rimarcato, “anche i nostri neoliberisti russi, che ora sono all’estero, la stanno diffondendo”. La “scomparsa” del ministro della Difesa russo “è tutta una vera bugia, tutti sono vivi, tutti sono in salute, tutti lavorano”, “potete vederlo regolarmente sugli schermi Tv e sui social network”.

