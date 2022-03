Torino, 28 mar. (LaPresse) – L’importo delle perdite subite dall’Ucraina per l’invasione russa è di 564,9 miliardi di dollari. Lo ha annunciato la ministra dell’Economia ucraina Yulia Svyridenko sulla sua pagina Facebook. Le perdite sono 119 miliardi di dollari per le infrastrutture (distrutte e danneggiate quasi 8mila km di strade, decine di stazioni ferroviarie, aeroporti); 112 miliardi di dollari perdite del Pil nel 2022; 90,5 miliardi per perdite connesse alla popolazione civile (10 milioni di metri quadrati di abitazioni, 200mila auto, sicurezza alimentare per 5 milioni di persone); 80 miliardi di dollari di perdite per imprese e organizzazioni; 54 miliardi di dollari di perdite di investimenti diretti nell’economia ucraina; 48 miliardi di dollari di perdite del bilancio statale.

