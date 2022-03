Roma, 28 mar. (LaPresse) – Un minuto di silenzio ogni mattina alle 9 su tutto il territorio nazionale “per onorare la memoria delle vittime dell’aggressione russa”. E’ quanto deciso in un decreto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta Ukrinform. Una decisione presa per rendere omaggio “al coraggio civico, la devozione, la forza di spirito, la resilienza e le gesta eroiche dei soldati uccisi in missioni di combattimento per proteggere la sovranità statale e l’integrità territoriale dell’Ucraina e i civili uccisi nell’aggressione armata”, da parte della Russia.

