Torino, 28 mar. (LaPresse) – Il capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa, il generale di brigata Kirill Budanov, ha affermato che l’Ucraina era a conoscenza dei preparativi per un’invasione della Federazione russa nel novembre dello scorso anno. Lo ha detto il capo del GUR MO in un’intervista a Coffee or Die citata da Unian. Prima e dopo l’invasione russa, l’intelligence ucraina ha fornito molte informazioni sui piani della Russia. Budanov ha chiarito che ci sono anche fonti al Cremlino. Nel novembre dello scorso anno, l’Ucraina ha ricevuto dati affidabili sui preparativi intensivi per l’invasione russa. “Abbiamo fonti, molte fonti che lavorano per noi. Le nostre fonti sono ovunque. Nell’esercito, negli ambienti politici, così come nell’amministrazione presidenziale”, ha detto Budanov. Grazie a un’operazione di cyber intelligence di successo, l’Ucraina sarebbe stata anche in grado di ottenere “l’accesso all’intero complesso di difesa militare in Russia”, grazie ai dati ottenuti, i piani del Cremlino sono stati vanificati.

