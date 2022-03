Roma, 28 mar. (LaPresse) – Verifiche in corso a Kharkiv dopo il nuovo attacco all’impianto del Kharkov Institute of Physics and Technology avvenuto ieri sera, secondo un tweet diffuso dal parlamento ucraino, che ha confermato la notizia data dal “Kyiv Independent”. Per l’Isin, l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, è basso il rischio radiologico, ma resta il pericolo di emissioni chimiche tossiche nell’area se fosse colpito il centro dell’impianto.

