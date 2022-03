Londra (Regno Unito), 28 mar. (LaPresse) – La Russia dovrebbe inviare più di 1.000 mercenari nell’Ucraina orientale. Lo riferisce l’intelligence britannica. “La compagnia militare privata russa, il gruppo Wagner, si è già schierata nell’Ucraina orientale e dovrebbe inviare più di 1.000 mercenari, inclusi alti funzionari dell’organizzazione”, ha twittato il ministero della Difesa britannico. Il gruppo Wagner, è stato riferito, sarebbe stato ritirato da missioni separate in Siria e in altre parti dell’Africa perché in questo momento l’Ucraina è prioritaria.

