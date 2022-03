Washington (Usa), 28 mar. (LaPresse) – La Russia potrebbe consentire all’Ucraina di aderire all’Unione Europea se si impegna a rimanere fuori dalla Nato e non chiederà più la “denazificazione” del paese. Lo scrive il Financial Times, secondo cui i negoziatori di Mosca e Kiev stanno discutendo un possibile accordo che richiederebbe all’Ucraina di essere militarmente neutrale, impedendole di entrare nella Nato o ospitare basi straniere, ma lasciando che il paese cerchi garanzie di sicurezza da altri paesi e persegua l’adesione all’Ue. Le discussioni preliminari sul cessate il fuoco, riferiscono le fonti citate dal quotidiano, non includono alcuna richiesta di smilitarizzazione o denazificazione, due degli obiettivi dichiarati dal presidente russo Vladimir Putin quando ha ordinato l’invasione il mese scorso.

