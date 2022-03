Roma, 28 mar. (LaPresse) – La Croce Rossa Internazionale ha fatto sapere di non essere ancora in grado di raggiungere Mariupol. “Le due parti in causa devono essere garanti ed avere un accordo per consentire un passaggio sicuro – ha detto alla Bbc il portavoce Matt Morris – al momento nessuna nostra squadra è in grado di accedere alla città”.

