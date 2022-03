Milano, 28 mar. (LaPresse) – L’Ucraina “non è disposta a rinunciare a nessun territorio”. Lo ha detto Alexander Rodnyansky, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Bbc alla vigilia di nuovi colloqui tra Russia e Ucraina. “Ora la pressione è sulla Russia”, ha dichiarato, “chiaramente non possono sostenere questa guerra per anni e il loro morale è così basso che non riescono nemmeno a mantenere le forniture e la logistica”. Rodnyansky, professore di economia all’Università di Cambridge, ha affermato che l’Ucraina non sacrificherà la sua “integrità territoriale”.

