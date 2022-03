Washington (Usa), 28 mar. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha spiegato che non intende ritrattare le sue osservazioni secondo cui il presidente Vladimir Putin non può rimanere al potere. “Non torno indietro”, ha detto. “Stavo esprimendo lo sdegno morale che ho provato nei confronti del modo in cui Putin si sta comportando e delle azioni di quest’uomo”. “Non stavo esprimendo un cambiamento di politica”, ha assicurato Biden.

