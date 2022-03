Berlino (Germania), 28 mar. (LaPresse/AP) – Il ministro dell’Energia della Germania, Robert Habeck, ha dichiarato che i Paesi del G7 respingono la richiesta di Mosca sul pagamento del gas russo in rubli. “Tutti i ministri del G7 – ha detto ai giornalisti – sono completamente d’accordo che ciò” sarebbe “una violazione unilaterale e chiara dei contratti esistenti”, “i pagamenti in rubli non sono accettabili, chiediamo alle compagnie coinvolte di non dar seguito alla richiesta di Putin”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata