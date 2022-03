Roma, 28 mar. (LaPresse) – “Sono d’accordo con Papa Francesco che ha definito una ‘pazzia’ l’aumento delle spese per le armi. Le volte in cui questo è avvenuto c’è poi stata una guerra mondiale”. Lo dice a LaPresse Gianfranco Pagliarulo, presidente dell’Anpi, in merito alle polemiche di questi giorni sul paragone tra ucraini e partigiani e sull’opportunità di inviare armi nel paese invaso dalla Russia.

