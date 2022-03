Roma, 28 mar. (LaPresse) – “La paura di un’escalation è comprensibile ma questo non fermerà l’aggressore e non salverà vite. Bisogna avere il coraggio di non essere falsi pacifisti. Gli appelli alla pace devono essere fatti all’aggressore. Noi vogliamo che questa guerra termini più di chiunque altro al mondo ma non l’abbiamo iniziata noi. Servono ulteriore misure restrittive”. Lo dice Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino a Roma in un evento alla Fondazione Einaudi.

