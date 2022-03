Roma, 28 mar. (LaPresse) – Oggi a Kiev riaprono le scuole in modalità didattica a distanza. Lo ha annunciato su telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. “Stanno cercando di intimidirci ma non funzionerà – ha detto – noi non ci arrenderemo”.

