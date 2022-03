Siena, 28 mar. (LaPresse) – Violenza sessuale di gruppo: è il reato per il quale la procura di Siena chiede il rinvio a giudizio per il centrocampista del Genoa Manolo Portanova, 21 anni, e altri due giovani: Alessio Langella, 23 anni, zio del giocatore del Genoa, e Alessandro Cappiello, 24 anni. Secondo l’accusa, i tre, insieme ad un 17enne, per il quale è competente il tribunale dei minori di Firenze, la notte tra il 30 e il 31 maggio dello scorso anno avrebbero violentato una 21enne in un appartamento del centro di Siena, dove si stava svolgendo una festa privata. Nella prima fase dell’indagine, avviata in seguito alla denuncia della ragazza, per i tre maggiorenni erano stati disposti gli arresti domiciliari, poi revocati. L’udienza preliminare, davanti al gup del tribunale di Siena Ilaria Cornetti, si terrà il prossimo 7 giugno.

