Trieste, 28 mar. (LaPresse) – “Sono lietissimo di incontrarvi. Il nostro Paese è il più anziano in Europa per diversi motivi. Uno è che l’attesa di vita in Italia è più alta che altrove ed è un dato confortante e importante. L’altro è che nascono meno bambini: questo è meno piacevole, speriamo che si riesca a rimediare e a invertire questa tendenza. Ma questo sottolinea ancora di più l’importanza dell’attenzione verso gli anziani – anch’io faccio parte categoria, d’altro canto – che sono non soltanto un punto di affetto per le altre generazioni, ma sono anche portatori dell’esperienza, dei ricordi, della storia, della trasmissione di conoscenza di vita. E questo li rende preziosi nella vita della società. Per questo è importante la loro cura, l’attenzione e l’accoglienza nei loro confronti, particolarmente quando incomincia a diminuire l’autosufficienza e aumenta la fragilità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita all’Azienda pubblica di servizi alla persona ‘Itis’ di Trieste, parlando davanti a una platea di anziani ospiti e operatori che l’hanno applaudito. “Per questo il ministero della Salute ha formato una commissione sull’assistenza agli anziani, che sta lavorando bene e ha avuto l’apprezzamento anche del presidente del Consiglio”, ha aggiunto.

