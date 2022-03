Roma, 28 mar. (LaPresse) – “E’ essenziale mantenere la ripresa sul giusto binario, con i piani nazionali di ripresa e di resilienza. I piani sono stati redatti prima della guerra, ma ora sono straordinariamente importanti per trainare la crescita in un momento così difficile”. Così il commissario Ue Paolo Gentiloni in visita a Bucarest.

