Milano, 28 mar. (LaPresse) – Incidente mortale sul lavoro a Castel Goffredo, nel Mantovano, dove un operaio di 52 anni è morto schiacciato da un muletto mentre era al lavoro in un cantiere edile in via San Apollonio. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e personale Ats: al momento sono in corso le indagini per accertare le dinamiche dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata