Albiano (Trento), 28 mar. (LaPresse) – E’ stato ricoverato in gravi condizioni l’operaio di 54 anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro ad Albiano, in Trentino. Sulla dinamica dell’infortunio stanno indagando i carabinieri: al momento è stato reso noto solo che l’uomo era alla guida di una ruspa e che le operazioni di soccorso sono state molto complicate. Non è ancora chiaro se il mezzo si sia ribaltato, intrappolando l’operaio.

