Roma, 28 mar. (LaPresse) – La Germania valuta se dotarsi di un sistema di difesa anti-missile. “Sicuramente è una delle questioni di cui stiamo discutendo e per una buona ragione”, ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un’intervista alla Ard. “Dobbiamo essere consapevoli di avere una vicino (la Russia, ndr) che è pronto a usare la violenza per rafforzare i propri interessi”. Alla domanda se il modello potesse essere quello dell’Iron Dome israeliano Scholz ha invece preferito non fornire dettagli ulteriori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata