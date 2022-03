Milano, 28 mar. (LaPresse) – “Abbiamo tre rigassificatori con una potenzialità di 15 miliardi di metri cubi, fino alla crisi con la Russia ne lavoravano 10. Se ne potrebbero importare circa 5 in più, e se la Snam compra altre due navi, si potrebbero raggiungere i 10 miliardi in più complessivamente, prendendolo dagli Usa e dal Qatar. La quantità che ci può arrivare dagli Stati Uniti è ancora piuttosto ridotta”. Lo dice a LaPresse Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, in riferimento all’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea per la fornitura di gas. “Non dobbiamo pensare che sia una soluzione strutturale al problema che è emerso”, osserva Ferrante.

