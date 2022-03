Milano, 28 mar. (LaPresse) – “Ha senso oggi mettersi a fare nuovi rigassificatori per cercare di importare gas da altrove e non dalla Russia?”, A dirlo a LaPresse Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, in riferimento all’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea per la fornitura di gas. “Se Elettricità Futura chiede la possibilità di fare 60GW di rinnovabili, autorizzandoli, permettendo un risparmio di 15 miliardi di metri cubi, il risparmio non sarebbe solo per un triennio ma per sempre”, osserva Ferrante. “Sarebbe una rinuncia alla dipendenza dal gas russo in maniera strutturale, senza dover fare nuove infrastrutture”.

