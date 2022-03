Milano, 28 mar. (LaPresse) – “Nel momento in cui c’è una crisi, bisogna fare di tutto per affrontarla nell’immediato, per cui è corretta la diversificazione dell’approvvigionamento del gas è corretta. Si tratta però di capire se a media e lunga scadenza quelle misure e quei provvedimenti vanno nella direzione corretta, anche a lungo termine”. Lo dice a LaPresse Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, in riferimento all’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea per la fornitura di gas. “L’approvvigionamento di gas dagli Usa rappresenta qualche problema – osserva Ferrante -: gli americani possono aumentare la quantità di gas liquido che indirizzano verso l’Europa, ma non è assolutamente sufficiente rispetto a quello che importiamo dalla Russia”.

