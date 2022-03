Milano, 28 mar. (LaPresse) – “In prospettiva, in questo momento va bene tutto e prendiamo il gas americano. Se dovessimo legarci, anche con quantità sufficienti che però non lo sono, dobbiamo sapere che lo pagheremmo caro. Stiamo attenti, non possiamo sostituire una dipendenza con un’altra”. A dirlo a LaPresse Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, in riferimento all’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea per la fornitura di gas.

