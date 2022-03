Milano, 28 mar. (LaPresse) – Si allargano le indagini su Giuseppe Delicati, il medico no vax di Borgaro Torinese, accusato dei reati di “errore determinato dall’altrui inganno” e “falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici” per aver rilasciato false esenzioni per evitare il vaccino anti Covid. Le indagini disposte dalla Procura stanno approfondendo diversi aspetti ed è stata disposta l’autopsia su un paziente 70enne del dottore, morto di Covid.

