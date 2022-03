Trieste, 28 mar. (LaPresse) – Nel corso della pandemia, c’è stata “una diffusa manifestazione di solidarietà, dalle cose della vita quotidiana ai grandi sforzi complessivi di carattere scientifico. Questa solidarietà ha consentito di far registrare una veloce definizione e produzione dei vaccini, il cui valore apprezziamo sempre di più, particolarmente in queste settimane in cui aumenta la diffusione del contagio ma senza conseguenze gravi per la pressoché totalità di coloro che sono vaccinati”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 dell’Università degli studi di Trieste.

