Roma, 28 mar. (LaPresse) – “Eliminazione inaspettata, ma nel calcio può succedere. I giocatori che abbiamo sono quelli, non abbiamo nessuno che la butta dentro. Mi ha impressionato la panchina, per me c’è stata anche una comunicazione sbagliata. Come dire, pensiamo al Portogallo. Si vedeva che i ragazzi e Mancini erano tesi. La Macedonia non era una squadra di cui dovevamo preoccuparci così”. Così Flavio Briatore, a ‘La Politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “Per molto meno Ventura lo avevano criminalizzato e non ha più allenato. Non è solo colpa di Mancini. Non abbiamo i calciatori, manca la materia prima, i giocatori in Italia. Non darei la colpa a mancini, sono d’accordo che continui”, ha aggiunto. “Se loro che indossano la maglia azzurra pensano di non giocare l’ultima partita, beh, questo è molto negativo, non c’è un attaccamento ai colori come dovrebbe esserci. Ora che hanno la maglia della nazionale se non ci sono motivi fisici tutti credo dovevano andare in Turchia ed essere a disposizione del mister”, ha spiegato.

