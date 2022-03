Milano, 28 mar. (LaPresse) – “Il mister ci ha dato qualcosa di unico in questi 3 anni. Si è creato una empatia che raramente si è respirata a Coverciano in altre occasioni. La logica conseguenza è aver raggiunto grandi obiettivi”. Lo ha detto Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Turchia, a proposito del futuro del ct Mancini. “Sul valore umano e tecnico non si discute. Poi i risultati fanno cambiare le percezioni, ma chi vive il campo vuole continuare questo percorso”, ha concluso Bonucci.

