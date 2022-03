Napoli, 28 mar. (LaPresse) – “Sono molto lieto di vedere una macchina fatta a Pomigliano, fatta da una squadra fantastica, con un livello di ossessione per la qualità altissimo. Questa è l’impostazione nostra. Abbiamo deciso di essere all’altezza e siamo una squadra compatta. Stiamo lavorando come dei pazzi per consegnare al mercato la prima settimana di giugno, la macchina giusta”. Lo ha detto il Ceo Alfa Romeo Jean Philippe Imparato, oggi in visita allo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco (Napoli).

