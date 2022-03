Leopoli (Ucraina), 27 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato l’Occidente di mancanza di coraggio mentre il suo Paese combatte contro l’invasione russa. Zelensky si è scagliato contro il “ping-pong dell’Occidente su chi e come dovrebbe cedere jet e altre armi mentre gli attacchi missilistici russi uccidono e intrappolano i civili”. “Ho parlato con i difensori di Mariupol oggi. Sono in costante contatto con loro. La loro determinazione, il loro eroismo e la loro fermezza sono sorprendenti”, ha detto il leader. “Se solo coloro che hanno pensato per 31 giorni a come consegnare dozzine di jet e carri armati avessero l’1% del loro coraggio”, ha aggiunto.

