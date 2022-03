Roma, 27 mar. (LaPresse) – La Nato non persegue l’obiettivo di un cambio di regime in Russia. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, all’emittente Ard, commentando il discorso del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Polonia. “Questo non è l’obiettivo della Nato”, ha detto il leader, “Con Biden siamo d’accordo sul fatto che questo non è l’obiettivo che stiamo perseguendo”, ha aggiunto.

