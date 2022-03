Roma, 27 mar. (LaPresse) – “La guerra è un atto barbaro e sacrilego, la guerra non può essere qualcosa di inevitabile. Non dobbiamo abituarci alla guerra dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di domani, perché il sei da questa vicenda usciremo come prima saremo in qualche modo tutti i colpevoli di fronte al pericolo di autodistruggersi”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata